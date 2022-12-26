Найдено объектов: 1687

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Меблированные апартаменты (квартира) 1+1 в Алании, Кестель
Меблированные апартаменты (квартира) 1+1 в Алании, Кестель
Меблированные апартаменты (квартира) 1+1 в Алании, Кестель
Алания / Kестель
ID:MAY4314
70 м²
1+1
150 м
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156 000 €
Стильные трехкомнатные апартаменты площадью 110 м2 в Алании (Тосмур)
Стильные трехкомнатные апартаменты площадью 110 м2 в Алании (Тосмур)
Стильные трехкомнатные апартаменты площадью 110 м2 в Алании (Тосмур)
Алания / Тосмур
ID:MAY4313
110 м²
2+1
350 м
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185 000 €
Пентхаус планировкой 2+1 с видом на море в Оба, Алания
Пентхаус планировкой 2+1 с видом на море в Оба, Алания
Пентхаус планировкой 2+1 с видом на море в Оба, Алания
Алания / Оба
ID:MAY4312
120 м²
2+1
2000 м
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256 000 €
Новый жилой комплекс в Алании (район Оба)
Новый жилой комплекс в Алании (район Оба)
Рассрочка
Новый жилой комплекс в Алании (район Оба)
Алания / Оба
ID:MAY4308
49-122 м²
1+1,2+1,3+1
3200 м
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130 000 - 270 000 €
Новый проект VIA TWINS в Алании (в районе Авсаллар)
Новый проект VIA TWINS в Алании (в районе Авсаллар)
Рассрочка
Новый проект VIA TWINS в Алании (в районе Авсаллар)
Алания / Авсаллар
ID:MAY4306
60-122 м²
1+1,2+1
1200 м
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115 000 - 225 000 €
Апартаменты 2+1, площадью 100 м2 в Алании (Оба)
Апартаменты 2+1, площадью 100 м2 в Алании (Оба)
Апартаменты 2+1, площадью 100 м2 в Алании (Оба)
Алания / Оба
ID:MAY4305
100 м²
2+1
300 м
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178 000 €
Дуплекс планировкой 2+1 в Кестеле, Алания
Дуплекс планировкой 2+1 в Кестеле, Алания
Гражданство
Дуплекс планировкой 2+1 в Кестеле, Алания
Алания / Kестель
ID:MAY4304
120 м²
2+1
500 м
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225 500 €
Дизайнерские меблированные апартаменты в Турции 2+1: квартира в Алании (Джикджилли)
Дизайнерские меблированные апартаменты в Турции 2+1: квартира в Алании (Джикджилли)
Дизайнерские меблированные апартаменты в Турции 2+1: квартира в Алании (Джикджилли)
Алания / Джикджилли
ID:MAY4303
110 м²
2+1
1200 м
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219 000 €
Стильные трехкомнатные мебелированные апартаменты в Турции, в Алании (Махмутлар)
Стильные трехкомнатные мебелированные апартаменты в Турции, в Алании (Махмутлар)
Стильные трехкомнатные мебелированные апартаменты в Турции, в Алании (Махмутлар)
Алания / Махмутлар
ID:MAY4302
125 м²
2+1
250 м
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160 000 €
Пентхаус планировкой 3+1, площадью 220 м2 без мебели в районе Махмутлар, Алания
Пентхаус планировкой 3+1, площадью 220 м2 без мебели в районе Махмутлар, Алания
Пентхаус планировкой 3+1, площадью 220 м2 без мебели в районе Махмутлар, Алания
Алания / Махмутлар
ID:MAY4301
220 м²
3+1
700 м
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250 000 €
Меблированные апартаменты 1+1 в Турции с видом на горы Алании
Меблированные апартаменты 1+1 в Турции с видом на горы Алании
Меблированные апартаменты 1+1 в Турции с видом на горы Алании
Алания / Махмутлар
ID:MAY4300
65 м²
1+1
300 м
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120 000 €
Стильные трехкомнатные апартаменты в Турции (в Алании)
Стильные трехкомнатные апартаменты в Турции (в Алании)
Стильные трехкомнатные апартаменты в Турции (в Алании)
Алания / Махмутлар
ID:MAY4299
135 м²
2+1
500 м
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165 000 €
Инвестиционный проект нового ЖК в Алании, в районе Демирташ
Инвестиционный проект нового ЖК в Алании, в районе Демирташ
Рассрочка
Инвестиционный проект нового ЖК в Алании, в районе Демирташ
Алания / Демирташ
ID:MAY4298
45-122 м²
1+1,2+1,3+1
2200 м
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109 000 - 190 000 €
Просторные трехкомнатные апартаменты с застекленными террасами в Алании (в Махмутларе)
Просторные трехкомнатные апартаменты с застекленными террасами в Алании (в Махмутларе)
Просторные трехкомнатные апартаменты с застекленными террасами в Алании (в Махмутларе)
Алания / Махмутлар
ID:MAY4297
120 м²
2+1
500 м
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180 000 €
Трехкомнатные апартаменты с панорамным видом и застекленными террасами в районе пляжа Клеопатра
Трехкомнатные апартаменты с панорамным видом и застекленными террасами в районе пляжа Клеопатра
Трехкомнатные апартаменты с панорамным видом и застекленными террасами в районе пляжа Клеопатра
Алания / Клеопатра
ID:MAY4296
100 м²
2+1
900 м
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165 000 €
Дуплекс 2+1 в ЖК на первой береговой линии в Алании (Кестель)
Дуплекс 2+1 в ЖК на первой береговой линии в Алании (Кестель)
Дуплекс 2+1 в ЖК на первой береговой линии в Алании (Кестель)
Алания / Kестель
ID:MAY4295
135 м²
2+1
50 м
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275 000 €
Апартаменты (квартира) 2+1 в Кестеле, Алания, без мебели
Апартаменты (квартира) 2+1 в Кестеле, Алания, без мебели
Апартаменты (квартира) 2+1 в Кестеле, Алания, без мебели
Алания / Kестель
ID:MAY4294
110 м²
2+1
200 м
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169 000 €
Меблированные апартаменты 1+1 на первой береговой линии: квартира в Кестеле, Алания
Меблированные апартаменты 1+1 на первой береговой линии: квартира в Кестеле, Алания
Первая линия
Меблированные апартаменты 1+1 на первой береговой линии: квартира в Кестеле, Алания
Алания / Kестель
ID:MAY4293
82 м²
1+1
50 м
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209 000 €
Апартаменты 1+1 в ЖК района Кестель на первой береговой линии
Апартаменты 1+1 в ЖК района Кестель на первой береговой линии
Апартаменты 1+1 в ЖК района Кестель на первой береговой линии
Алания / Kестель
ID:MAY4292
65 м²
1+1
50 м
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159 500 €
Трехкомнатные меблированные апартаменты площадью 115 м2 в Махмутларе, Алания
Трехкомнатные меблированные апартаменты площадью 115 м2 в Махмутларе, Алания
Трехкомнатные меблированные апартаменты площадью 115 м2 в Махмутларе, Алания
Алания / Махмутлар
ID:MAY4291
115 м²
2+1
200 м
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152 000 €