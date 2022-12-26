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Достопримечательности Алании

Регион Алании является туристическим курортом и востребованным регионом для покупки жилья. В регионе протекает чудесная река Дим-Чай, простирается на километры каньон Сападаре, туристы приезжают посмотреть на сады Аланьи, провести время в знаменитом аквапарке. В регионе множество достопримечательностей, которые славятся не только на всю Турцию, но и весь мир. Это Мечеть Сулеймание, Судоверфь Терсане, пещера Дамлаташ и многое другое.

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Алания, Турция: как купить недвижимость недорого?

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