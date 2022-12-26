Недвижимость в Алании
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Регион Алании является туристическим курортом и востребованным регионом для покупки жилья. В регионе протекает чудесная река Дим-Чай, простирается на километры каньон Сападаре, туристы приезжают посмотреть на сады Аланьи, провести время в знаменитом аквапарке. В регионе множество достопримечательностей, которые славятся не только на всю Турцию, но и весь мир. Это Мечеть Сулеймание, Судоверфь Терсане, пещера Дамлаташ и многое другое.
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Иностранец может управлять автомобилем в Турции по национальным правам в течение 6 месяцев. Если вы планируете находиться в стране дольше этого срока, моно обменять свои национальные права на местные или поучить турецкую лицензию после обучения в автошколе. Замена национальных прав может занять 2-3 месяца, а получение местных прав «с нуля» немногим дольше.
Турецкие права выдаются только тем иностранцам, которые уже получили вид на жительство.
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